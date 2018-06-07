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Судоходство запретят в водах Москвы-реки во время проведения матчей ЧМ-2018
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Судоходство запретят в водах Москвы-реки во время проведения матчей ЧМ-2018 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Транспортная прокуратура сообщила о приказе Минтранса России, который запрещает судоходство в акваториях Москвы-реки в дни матчей чемпионата мира по футболу, пишет «Вечерняя Москва».
Приказом установлены следующие запретные для плавания районы: 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля 2018 года с 12:00 мск до 24:00 мск в Москве в акватории реки Москвы у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста; 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля 2018 года с 12:00 мск до 24:00 мск в Москве в акватории реки Москвы от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км), а также в канале имени Москвы от реки Москвы (40,6 км) до Сходненского канала (44 км).
«В указанных акваториях запрещаются остановка, стоянка на якоре и передвижение судов, включая маломерные суда», — говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч чемпионата состоится 15 июля в «Лужниках».
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