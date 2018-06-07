Губернатор СК: жертвы наводнения переедут в новое жильё к осени

Пострадавшие от наводнения жители Ставрополья получат ГЖС в ближайшее время, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора.

Владимир Владимиров пообещал направить необходимые для выдачи сертификатов документы в Москву сразу после «прямой линии» с президентом. Он рассказал, что выданные ранее ГЖС не являются причиной для отказа в помощи пострадавшим.

«Теперь нам необходимо «бегом» повторно обратиться за ГЖС, получить их и отдать людям. Необходимые документы собраны, соответствующее письмо я подписал», — сообщил губернатор СК.

Проблема с переселением жертв наводнения затянулась на целый год, потому что 17 семьям отказали в выдаче ЖГС. Отказ мотивировали тем, что дома были выведены из жилищного фонда ещё после паводка 2002 года. Затем дома вернули в жилфонд через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты. Там поселились новые жильцы, которые и пострадали от катастрофического паводка в 2017 году.

Также губернатор сообщил, что пострадавшие семьи могут получить компенсацию за съёмное жильё или переехать во временный пункт размещения в Минводах, который будет работать до конца 2018 года. Сертификаты на покупку жилья он рассчитывает передать людям в августе, чтобы к осени все жертвы паводка могли переселиться в новые дома.