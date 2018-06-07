Ещё
Губернатор СК: жертвы наводнения переедут в новое жильё к осени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор СК: жертвы наводнения переедут в новое жильё к осени 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пострадавшие от наводнения жители Ставрополья получат ГЖС в ближайшее время, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора.
Владимир Владимиров пообещал направить необходимые для выдачи сертификатов документы в Москву сразу после «прямой линии» с президентом. Он рассказал, что выданные ранее ГЖС не являются причиной для отказа в помощи пострадавшим.
«Теперь нам необходимо «бегом» повторно обратиться за ГЖС, получить их и отдать людям. Необходимые документы собраны, соответствующее письмо я подписал», — сообщил губернатор СК.
Проблема с переселением жертв наводнения затянулась на целый год, потому что 17 семьям отказали в выдаче ЖГС. Отказ мотивировали тем, что дома были выведены из жилищного фонда ещё после паводка 2002 года. Затем дома вернули в жилфонд через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты. Там поселились новые жильцы, которые и пострадали от катастрофического паводка в 2017 году.
Также губернатор сообщил, что пострадавшие семьи могут получить компенсацию за съёмное жильё или переехать во временный пункт размещения в Минводах, который будет работать до конца 2018 года. Сертификаты на покупку жилья он рассчитывает передать людям в августе, чтобы к осени все жертвы паводка могли переселиться в новые дома.
АиФ Ставрополье: последние новости
Штормовое предупреждение на 7-9 июня объявили в Северной Осетии В Ставрополе сняли пародию на клип Филиппа Киркорова Куда Пенсионный фонд будет перечислять деньги вместо «Бум-Банка»?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой534
Умер Виктор Толмачев50
Лазарева призналась в неизлечимой болезни58
Украина закрыла часть еще одного моря150
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад58
Видео
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
Иерусалим хотят оставить без «Евровидения»
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
01:01
Украина закрыла часть еще одного моря
Войска Армия
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение