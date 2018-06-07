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Крупный пожар на ТЭЦ в Саранске удалось ликвидировать, спустя два часа
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Крупный пожар на ТЭЦ в Саранске удалось ликвидировать, спустя два часа 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Площадь возгорания на ТЭЦ в Саранске составила 100 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия, пострадавших в результате пожара нет.
Отмечается, что огонь на территории промзоны был обнаружен в 15.47 по московскому времени сотрудниками МЧС, следовавшими на другой вызов.
При тушении были задействованы 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее Пятый канал публиковал кадры с пожара, на которых видно, что на ТЭЦ почти дотла выгорела градирня — устройство для охлаждения воды.
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