Крупный пожар на ТЭЦ в Саранске удалось ликвидировать, спустя два часа

Площадь возгорания на ТЭЦ в Саранске составила 100 квадратных метров.

Отмечается, что огонь на территории промзоны был обнаружен в 15.47 по московскому времени сотрудниками МЧС, следовавшими на другой вызов.

При тушении были задействованы 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с пожара, на которых видно, что на ТЭЦ почти дотла выгорела градирня — устройство для охлаждения воды.