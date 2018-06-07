Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Коми 

Летевший из Воркуты в Сыктывкар самолет компании «Комиавиатранс» совершил аварийную посадку в Усинске.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в авиакомпании, отметив, что на борту воздушного судна находились 46 пассажиров и четыре члена экипажа.
По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала вибрация одного из двигателей. При посадке никто не пострадал.
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до Сыктывкара. Скорее всего, их заберет самолет из Москвы.
Расследованием ЧП займется Росавиация.