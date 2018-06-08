В Коми аварийно приземлившийся самолет не получил повреждений

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в четверг в 16.31 мск самолет Embraer ERJ 135/145 авиакомпании «Комиавиатранс» (рейс КО 164 Воркута-Сыктывкар) совершил аварийную посадку в аэропорту города Усинска. По предварительной информации, причиной аварийной посадки явилась вибрация двигателя. Пассажиры, находившиеся на борту воздушного судна, не пострадали.

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета Embraer ERJ 135/145 авиакомпании «Комиавиатранс»… За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался, воздушное судно повреждений не получило", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления.

СК также подтверждает предварительную версию о том, что причиной аварийной посадки самолета стали вибрация и нагревание двигателя. На борту самолета находились 46 пассажиров и 5 членов экипажа, информирует ведомство.