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В ХМАО объявили штормовое предупреждение
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В ХМАО объявили штормовое предупреждение 

RT на русском 50 минут назад
В Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение на четверг, 7 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По информации спасателей, ожидается ветер с порывами 21-26 м/с, а также сильный дождь, гроза, местами град.
Жителей региона призвали не выходить без необходимости на улицу, избегать деревьев и рекламных конструкций, закрывать окна, а также соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.
RT на русском: последние новости
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