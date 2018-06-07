В ХМАО объявили штормовое предупреждение

По информации спасателей, ожидается ветер с порывами 21-26 м/с, а также сильный дождь, гроза, местами град.

Жителей региона призвали не выходить без необходимости на улицу, избегать деревьев и рекламных конструкций, закрывать окна, а также соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня.