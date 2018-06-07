МЧС РТ проведет тренировки с самолетом-амфибией на Волге и Каме 

Представители ГУ МЧС по РТ обратились к судоводителям. В управлении настаивают на особой внимательности в пятницу, 8 июня при движении по реке Волга в районе населенного пункта Кирельский Камско-Устьинского района. Кроме того, внимательность не повредит на реке Кама у населенного пункта Икское Устье Менделеевского муниципального района. Дело в том, что с 10:00 до 12:30 на указанных участках будут проведены тренировки по отработке практических мероприятий, связанных с забором воды самолетом-амфибией Бе-200 ЧС МЧС России. Подробная информация о координатах проведения учений доступна на сайте управления.