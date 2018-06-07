Штормовое предупреждение на 7-9 июня объявили в Северной Осетии

Жителей Северной Осетии предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков 7, 8 и 9 июня на территории республики пройдут сильные дожди с грозами. Местами возможен град. Дополнит картину происшествий шквалистый ветер до 20-25 м/с. Из-за обильных осадков реки могут выйти из берегов, а в горах вероятен сход селя.

Во время ливня не рекомендуется спускаться в подвальные помещения и подземные переходы. Водителям следует быть максимально осторожными на дорогах и постараться не выезжать из дома в непогоду.