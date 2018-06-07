Из-за небольшого пожара эвакуировали две сотни человек из общежития МГТУ ГА 

В общежитии Московского государственного технического университета гражданской авиации пришлось спешно эвакуировать более 200 студентов из-за небольшого пожара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, огонь вспыхнул в одной из комнат на 11 этаже здания на Фестивальной улице. С бедствием справились оперативно — успели сгореть только вещи и постельные принадлежности на двух квадратных метрах. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.
Ранее Пятый канал сообщал о пожаре в общежитии на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где загорелась крыша здания. Спасатели эвакуировали там жильцов двух последних этажей.