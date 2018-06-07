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Более 200 человек эвакуированы в Москве из-за пожара в общежитии МГТУ ГА
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Более 200 человек эвакуированы в Москве из-за пожара в общежитии МГТУ ГА 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Студентов общежития Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) эвакуировали из-за небольшого пожара в одной из комнат. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В здании по адресу: Фестивальная улица, дом 4, корпус 2, произошло возгорание на 11-м этаже", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, происходило загорание личных вещей и постельных принадлежностей. «Площадь пожара составила 2 кв. метра, пострадавших нет», — добавил собеседник агентства. Из здания были эвакуированы более 200 человек.
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