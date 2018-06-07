Жители двух районов Волгоградской области остались без света из-за самолета

Легкомоторный самолет, зацепивший винтом провода ЛЭП, оставил без света Иловлинский и Городищенский районы Волгоградской области утром 7 июня.

По данным «МРСК Юга», произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Но без света остались 14 населенных пунктов. Энергетики волгоградского филиала компании оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и вернули его в дома селян. По факту происшествия проводится расследование.

Компания напоминает, что в охранных зонах ВЛ категорически запрещено осуществлять любые виды работ без согласования с сетевой организацией. Они могут нарушить безопасную работу энергообъектов или привести к причинению вреда жизни и здоровью людей.