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Жители двух районов Волгоградской области остались без света из-за самолета
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Жители двух районов Волгоградской области остались без света из-за самолета 

АиФ Волгоград 17 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Легкомоторный самолет, зацепивший винтом провода ЛЭП, оставил без света Иловлинский и Городищенский районы Волгоградской области утром 7 июня.
По данным «МРСК Юга», произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Но без света остались 14 населенных пунктов. Энергетики волгоградского филиала компании оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и вернули его в дома селян. По факту происшествия проводится расследование.
Компания напоминает, что в охранных зонах ВЛ категорически запрещено осуществлять любые виды работ без согласования с сетевой организацией. Они могут нарушить безопасную работу энергообъектов или привести к причинению вреда жизни и здоровью людей.
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