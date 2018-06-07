В Югре из горящего жилого дома эвакуировали 17 человек

Сегодня в Нефтеюганске ХМАО ) произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от жителей в 12.37 по местному времени и через час выехавшим на место пожарным нарядам удалось локализовать очаг возгорания. Пожар тушили пять машин и 18 человек личного состава. По информации ТАСС, пожар возник на крыше — загорелась кровля «деревяшки». Площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет..