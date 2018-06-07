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В Югре из горящего жилого дома эвакуировали 17 человек
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В Югре из горящего жилого дома эвакуировали 17 человек 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Сегодня в Нефтеюганске (ХМАО) произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от жителей в 12.37 по местному времени и через час выехавшим на место пожарным нарядам удалось локализовать очаг возгорания. Пожар тушили пять машин и 18 человек личного состава.
По информации ТАСС, пожар возник на крыше — загорелась кровля «деревяшки». Площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет..
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