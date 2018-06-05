МЧС: шторм с дождем обрушится на Москву в ближайшие часы 

Сегодня, 5 июня, Главное управление МЧС России по Москве и Московской области предупредило местных жителей о штормовой погоде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает «Инфореактор».
Согласно информации Росгидромета, 5 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, а также усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.
Сотрудники МЧС призывают местных жителей, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автолюбителей просят парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.