Три гаража и «Москвич» сгорели в Автозаводском районе

В Автозаводском районе на улице Строкина 6 июня произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 12:40.

Пожарные прибыли к месту вызова уже через шесть минут. На этот момент горели три гаража-самостроя. В одном из них находился автомобиль «Москвич». Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Как выяснилось, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные лица пока не установлены.