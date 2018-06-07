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Три гаража и «Москвич» сгорели в Автозаводском районе
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Три гаража и «Москвич» сгорели в Автозаводском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Автозаводском районе на улице Строкина 6 июня произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 12:40.
Пожарные прибыли к месту вызова уже через шесть минут. На этот момент горели три гаража-самостроя. В одном из них находился автомобиль «Москвич». Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Как выяснилось, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные лица пока не установлены.
Напомним, пятый класс пожароопасности сохраняется на юге Нижегородской области.
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