Ещё
В Нефтеюганске вспыхнул пожар в двухэтажной деревяшке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нефтеюганске вспыхнул пожар в двухэтажной деревяшке 

АиФ Югра 59 минут назад
Фото: АиФ Югра
В 6 микрорайоне в Нефтеюганске вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огнем была охвачена крыша и несколько квартир.
В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре отметили, что сообщение о возгорании поступило в 12:37 по местному времени. На место пожара выехали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
По данным портала «Это Юганск, детка!» в доме в момент пожара находились 17 жильцов. Их благополучно эвакуировали. Всего в доме прописано 75 человек.
Для погорельцев организован пункт временного пребывания в ближайшей школе. Решается вопрос о предоставлении помощи пострадавшим.
АиФ Югра: последние новости
Лайнер из Китая экстренно сел в Нижневартовске В Югре спасатели нашли в тайге обгоревшего мужчину В рейтинге от Банка России Ханты-Мансийский НПФ оказался в пятерке лидеров
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»202
Россиянам приготовили несколько «чудес»123
Лазарева призналась в неизлечимой болезни26
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь123
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна22
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
00:57
«Роскосмос» впервые показал отделение «Союза»
Наука Наука и техника
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
03:40
Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Политика Общество
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
11:22
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономика
00:33
Лазарева призналась в неизлечимой болезни
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение