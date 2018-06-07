В Нефтеюганске вспыхнул пожар в двухэтажной деревяшке

В 6 микрорайоне в Нефтеюганске вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огнем была охвачена крыша и несколько квартир.

В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре отметили, что сообщение о возгорании поступило в 12:37 по местному времени. На место пожара выехали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

По данным портала «Это Юганск, детка!» в доме в момент пожара находились 17 жильцов. Их благополучно эвакуировали. Всего в доме прописано 75 человек.

Для погорельцев организован пункт временного пребывания в ближайшей школе. Решается вопрос о предоставлении помощи пострадавшим.