Более 2,6 тыс. человек погибли в России на пожарах в первом квартале 2018 года

МОСКВА , 7 июня. / ТАСС /. Почти 32 тыс. пожаров произошло на территории России в первом квартале 2018 года. Такие данные опубликованы на официальном сайте МЧС РФ.

Согласно этим данным, «в первом квартале года произошло почти 32 тыс. пожаров, которые нанесли материальный ущерб в почти 3 млрд рублей, сгорело чуть более 7 тыс. строений, на пожарах погибли более 2,6 тыс. человек и столько же получили травмы».

При этом подавляющее большинство пожаров произошло в частном секторе (23,5 тыс.) и на транспорте (3,8 тыс.). Самыми частыми причинами возгораний явились: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов (10,5 тыс. пожаров), неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления (7,6 тыс.) и неосторожное обращение с огнем (7,3 тыс.).