Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение

Гидрометцентр Татарстана в очередной раз объявил штормовое предупреждение. Предстоящей ночью возможны заморозки до -1 °C.

В последнее время Казани не везет на погоду. На прошлой неделе на город обрушился мощнейший шторм. Сильный ветер срывал крыши домов, уничтожал летние кафе, валил деревья и рекламные конструкции. Они падали на припаркованные машины.

Когда казанцы немного расслабились, Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, но уже из-за аномальных холодов. В первый день лета в Казани выпал снег. Затем было еще одно штормовое, и оно тоже сбылось.

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