Сильный взрыв на метановой заправке произошел в Краснодаре

ЧП случилось утром на Восточно‐Кругликовской. Об этом «360» сообщил корреспондент.

По предварительной информации, обошлось без жертв. Подробности уточняются.

Накануне семь человек погибли при взрыве в Багдаде. Еще 20 человек пострадали.