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Сильный взрыв на метановой заправке произошел в Краснодаре
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Сильный взрыв на метановой заправке произошел в Краснодаре
360tv.ru
1 час назад
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За рулем Кубань
ЧП случилось утром на Восточно‐Кругликовской. Об этом «360» сообщил корреспондент.
По предварительной информации, обошлось без жертв. Подробности уточняются.
Накануне семь человек погибли при взрыве в Багдаде. Еще 20 человек пострадали.
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