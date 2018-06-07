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В Красной поляне сгорело две тонны сена
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В Красной поляне сгорело две тонны сена 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Возгорание сена произошло накануне вечером в селе Красная поляна Черноморского района полуострова, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Возгорание тюкованного сена произошло на открытой территории на улице 60 лет СССР. На место немедленно прибыли сотрудники МЧС. В течение получаса им удалось полностью ликвидировать пожар, пострадавших нет.
Площадь пожара составила 20 кв м, огнем уничтожено две тонны сена.
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