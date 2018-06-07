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Мощный пожар разбушевался в магазине в Грозном
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Мощный пожар разбушевался в магазине в Грозном 

360tv.ru 1 час назад
Крупный пожар вспыхнул в грозненском магазине на улице Трошева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно выехали на место происшествия. Борьбу с огнем ведут восемь единиц техники и 50 человек. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, жертв тоже нет.
О причинах, которые привели к возгоранию, пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что пожар в Доме педагогической книги на улице Большая Дмитровка в Москве потушили. Площадь пожара, который обошелся без жертв, составила 130 квадратных метров.
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