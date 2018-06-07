Мощный пожар разбушевался в магазине в Грозном

Крупный пожар вспыхнул в грозненском магазине на улице Трошева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно выехали на место происшествия. Борьбу с огнем ведут восемь единиц техники и 50 человек. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, жертв тоже нет.

О причинах, которые привели к возгоранию, пока ничего не известно.