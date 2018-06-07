Ещё
Экстренно эвакуирован ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстренно эвакуирован ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В начале рабочего дня из торгового центра «Глобус» в Екатеринбурге были экстренно эвакуированы сотрудники и персонал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу одной из компаний, арендующей помещение комплекса.
По ее словам, ни задымлений, ни очагов пожара не видно, хотя сообщали, что предварительно выводят людей из здания из-за дыма. Женщина добавила, что вентиляция включена, но запаха и задымления нет.
За разъяснениями информагентство обратилось в местное МЧС, где подтвердили, что сообщений о ЧП в торговом центре к ним не поступало. При этом местные СМИ сообщают, что все могло произойти из-за предмета, похожего на гранату.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Пятый канал: последние новости
Ураган прошелся по Подмосковью, Чувашии, Тамбовской, Воронежской области В Кабардино-Балкарии продолжается поисковая операция пропавших туристов В Гватемале вытащили из вулканического пепла живого ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь29
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения123
Украинцы присоединились к скандалу с Ефремовым65
Захарченко могут вернуть миллиарды181
Россиянам добавят еще один выходной116
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Интернет
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
03:19
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения
Рынки Личный счет
00:37
Крым обратился с просьбой к ООН
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение