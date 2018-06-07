Экстренно эвакуирован ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге

В начале рабочего дня из торгового центра «Глобус» в Екатеринбурге были экстренно эвакуированы сотрудники и персонал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу одной из компаний, арендующей помещение комплекса.

По ее словам, ни задымлений, ни очагов пожара не видно, хотя сообщали, что предварительно выводят людей из здания из-за дыма. Женщина добавила, что вентиляция включена, но запаха и задымления нет.

За разъяснениями информагентство обратилось в местное МЧС , где подтвердили, что сообщений о ЧП в торговом центре к ним не поступало. При этом местные СМИ сообщают, что все могло произойти из-за предмета, похожего на гранату.

Обстоятельства произошедшего уточняются.