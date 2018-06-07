Самолет приземлился на автодорогу в Польше 

Легкомоторный самолет, принадлежащий авиационной школе, аварийно приземлился на автотрассе, сообщило ИА Nation News.
Инцидент произошел близ польского аэропорта Жешув-Ясенка в Подкарпатском воеводстве Польши. О происшествии, в результате которого пришлось перекрыть одну полосу автострады, доложено в Комиссию по расследованию авиационных происшествий. На место прибыли аварийные службы и спасатели, которые осуществляют проверку утечки топлива.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала поломка двигателя.
Ранее сообщалось, что в Салехарде стая птиц столкнулась с пассажирским самолетом. На борту воздушного судна находились 33 пассажира и четыре члена экипажа.