В Калмыкии от ремонтируют 50 километров дорог, 10 — капитально

Элиста — За текущий год в Калмыкии будет отремонтировано более 50 километров дорог. Так, на 10 километрах трассы Р-216 Астрахань Ставрополь (в районе п. Яшкуль) будет проведен капитальный ремонт. Будут завершены работы по ремонту участка возле столицы республики, которые были начаты в прошлом году. Аналогичный объем работ заложен и на подъезде к Элисте по трассе Р-22 «Каспий». Здесь в 2018 году будет отремонтировано более 17 километров дорог. Работы по восстановлению 15 километров дорожного полотна на трассе Астрахань — Кочубей — Кизляр Махачкала закончатся до 2020 года, так как здесь предстоит устранить последствия разрыва.

Отремонтируют 14 километров подъездной дороги к Элисте от Р-22 (с 113 км по 127 км) и 6 км Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь (с 111 км по 117 км). Отмечается, что новое полотно будет отвечать всем современным требованиям.

Параллельно с восстановлением проезжей части происходит строительство линий электроосвещения. В границах населенных пунктов Хулхута на Р-216 Астрахань -Элиста-Ставрополь и Цаган-Аман — на Р-22 «Каспий» три километра дорог станут освещаться уже в этом году.

В планах ФКУ Упрдор «Каспий» проведение процедур для выполнения капитального ремонта двух участков трассы Р-216 (с 259 по 264 км, с 320 по 330 км), а также 6-километрового участка подъезда к Элисте (с 230 по 236 км). Эти объекты планируется закончить в 2019 года.