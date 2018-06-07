Ещё
Из горящей квартиры в Мурманской области спасли двух человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из горящей квартиры в Мурманской области спасли двух человек 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня ночью, в 4:23, в МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Апатиты по адресу Московская 11. Возгорание произошло в квартире жилого дома. В результате операции по тушению пожара, пожарным удалось спасти двух человек. Об этом сообщают в агентстве «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области.
Как пояснили в службе спасения, от огня пострадали постельные принадлежности. К тушению было привлечено одно пожарно-спасательное отделение из восьми человек и трех единиц техники. Сейчас устанавливаются причины пожара.
Напомним, что на этой неделе в Казани произошел пожар в торговом центре «Порт»: огонь охватил более 200 квадратных метров на первом этаже и стал разрастаться. На тушение было вызвано 319 человек и 74 единицы техники.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Ямале самолет столкнулся со стаей птиц Алтайский край накроет ураганом с дождями В Нижегородской области до сих пор обесточены 75 населенных пунктов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам добавят еще один выходной106
Кобзон вступился за Ефремова299
Крым обратился с просьбой к ООН325
Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова52
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост493
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Экономика
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:37
Крым обратился с просьбой к ООН
В мире Конфликты
04:19
Кто победит в войне Европы и Америки
Экономика Статьи
05:05
Стерлигов захотел стать мэром Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение