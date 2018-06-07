Из горящей квартиры в Мурманской области спасли двух человек

Сегодня ночью, в 4:23, в МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Апатиты по адресу Московская 11. Возгорание произошло в квартире жилого дома. В результате операции по тушению пожара, пожарным удалось спасти двух человек. Об этом сообщают в агентстве «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области.

Как пояснили в службе спасения, от огня пострадали постельные принадлежности. К тушению было привлечено одно пожарно-спасательное отделение из восьми человек и трех единиц техники. Сейчас устанавливаются причины пожара.