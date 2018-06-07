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Более 150 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2018 году
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Более 150 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 7 июня. /ТАСС/. Более 150 км дорог регионального значения будет отремонтировано в Псковской области в 2018 году. На эти цели псковские власти планируют направить порядка 4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС и. о. председателя госкомитета региона по транспорту Игорь Сильченков.
"В этом году планируется восстановить верхние изношенные слои асфальта на 90 км региональных дорог, а также восстановить профиль гравийных дорог с добавлением нового материала, общая протяженность этого ремонта составит 39 км. Кроме того, мы запланировали на этот год ремонты и местной сети дорог, там порядка 28 км. На эти цели запланировано выделение около 4 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.
Сильченков также уточнил, что в 2017 году в регионе было отремонтировано 137 км региональных дорог. Расходы дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысят 5 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем было выделено в прошлом году. По планам властей, средства дорожного фонда в этом году пойдут на ремонт региональных и муниципальных дорог, а также на реконструкцию мостов и на реализацию проекта по строительству объездной дороги вокруг Пскова.
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