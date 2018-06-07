Более 150 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2018 году

ПСКОВ , 7 июня. / ТАСС /. Более 150 км дорог регионального значения будет отремонтировано в Псковской области в 2018 году. На эти цели псковские власти планируют направить порядка 4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС и. о. председателя госкомитета региона по транспорту Игорь Сильченков.

"В этом году планируется восстановить верхние изношенные слои асфальта на 90 км региональных дорог, а также восстановить профиль гравийных дорог с добавлением нового материала, общая протяженность этого ремонта составит 39 км. Кроме того, мы запланировали на этот год ремонты и местной сети дорог, там порядка 28 км. На эти цели запланировано выделение около 4 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.

Сильченков также уточнил, что в 2017 году в регионе было отремонтировано 137 км региональных дорог. Расходы дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысят 5 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем было выделено в прошлом году. По планам властей, средства дорожного фонда в этом году пойдут на ремонт региональных и муниципальных дорог, а также на реконструкцию мостов и на реализацию проекта по строительству объездной дороги вокруг Пскова.