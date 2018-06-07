В историческом центре Петербурга произошел пожар в двухэтажном здании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 июня. / ТАСС /. Спасатели борются с огнем в двухэтажном нежилом деревянном здании в Адмиралтейском районе в историческом центре Санкт— Петербурга. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС, пожар уже локализован.

Рядом со зданием находятся крупный торговый центр и церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала на Обводном канале. «Пожар деревянного нежилого здания на Обводном канале локализован. Угрозы распространения нет», — уточнили в пресс-службе. Сведения о пострадавших не поступали.