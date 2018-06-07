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В Гонконге объявили штормовую опасность и предупредили об обвалах
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В Гонконге объявили штормовую опасность и предупредили об обвалах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Третий из десяти уровень штормовой опасности объявлен в специальном административном районе Китая Гонконг из-за приближения тропического шторма Ewiniar, который принес сильные ветра, ливни и высокие волны, говорится на сайте местного метеорологического бюро.
По данным метеорологов, в 13.00 (08.00 мск) тайфун был зафиксирован в 330 километрах к юго-западу от Гонконга, он перемещается на север или северо-восток со скоростью примерно 10 километров в час, приближаясь к побережью южной провинции Гуандун. Скорость ветра увеличивается, в ближайшие часы она будет варьироваться от 41 до 62 километров в час.
По предварительной информации, Ewiniar не приблизится к Гонконгу ближе, чем на 300 километров, однако его воздействие уже ощущается и продолжит оказывать влияние на жизнь города и местных жителей. Ожидаются сильные дожди, и, как результат, подтопление низко расположенных территорий, станций метро.
Также власти выпустили предупреждение о возможных обвалах горных пород, поэтому жителям рекомендуется избегать находиться рядом с потенциально опасными объектами. Помимо этого есть высокая опасность удара молний. Закрыты местные пляжи, жителям и гостям Гонконга рекомендуется воздержаться от плавания и нахождения вблизи открытых водоемов из-за высоких волн.
Департамент образования города сообщил, что в связи с погодными условиями приостановлены занятия в детских садах и в школах для детей с ограниченными возможностями. При этом учебные заведения должны удостовериться в безопасности прибывающих на занятия детей и обеспечить их безопасное возвращение домой.
По данным местных СМИ, сейчас в ряде районов уже наблюдаются подтопления подземных переходов, стройплощадок, выходов из метро, автобусных станций, в полицию постоянно поступают многочисленные сообщения о поваленных деревьях.
Метеорологи рекомендуют городским службам оперативно расчистить сливные канавы от мусора и листьев, чтобы не спровоцировать дополнительных затоплений. Людям, проживающим в низко расположенных районах, советуют предпринять предупредительные меры от затоплений домов и ущерба имуществу. Рекомендуется надежно закрыть все окна и двери, закрепить объекты, которые может сдуть сильными порывами ветра, избегать нахождения на открытых хорошо продуваемых местах, водители должны быть внимательны на шоссе, особенно на поворотах и в горных районах, владельцы мелких судов должны воздержаться от выхода в море.
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