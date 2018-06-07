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Ураган в Нягани: повалены деревья, заборы и повреждены здания
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Ураган в Нягани: повалены деревья, заборы и повреждены здания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среду, 6 июня, на Нягань обрушился шквалистый ветер с дождем и грозой. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате шквалистого ветра местами в городе были повалены деревья, повреждены здания жилых домов и торговых центров, сломаны ограждения на строяшихся объектах. К сожалению, автовладельцы тоже пострадали. По фотографиям в социальных сетях видно, что на некоторых машинах лежат дорожные знаки и деревья. О пострадавших не сообщается.
По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 7 июня, снова возможны дожди, грозы, ветер порывами в отдельных районах Тюменской области и по городу будет достигать 21 метра в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС. По словам сотрудников МЧС, населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свои дела и выход из дома с учетом ожидаемых метеоусловий.
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