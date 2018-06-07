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В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человека
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В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человека 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человекаВ селе Кардоновка Кизлярского района загорелся частный дом.
По данным МЧС по РД, площадь пожара составила 250 кв. м..
Для тушения пожара на территорию выехали 2 единицы техники с 8 специалистами по пожаротушению.
Сотрудник пресс-службы МЧС по РД рассказал о подробностях происшествия: «Был пожар в Кизлярском районе. На установление любого пожара идет 10 дней, СК и наши органы дознания проводят проверку. В результате пожара обнаружены двое погибших 1938 и 1937-го года»
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