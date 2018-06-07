В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человека

В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человекаВ селе Кардоновка Кизлярского района загорелся частный дом.

По данным МЧС по РД, площадь пожара составила 250 кв. м..

Для тушения пожара на территорию выехали 2 единицы техники с 8 специалистами по пожаротушению.