В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человека 

В результате пожара в Кизлярском районе погибли два человекаВ селе Кардоновка Кизлярского района загорелся частный дом.
По данным МЧС по РД, площадь пожара составила 250 кв. м..
Для тушения пожара на территорию выехали 2 единицы техники с 8 специалистами по пожаротушению.
Сотрудник пресс-службы МЧС по РД рассказал о подробностях происшествия: «Был пожар в Кизлярском районе. На установление любого пожара идет 10 дней, СК и наши органы дознания проводят проверку. В результате пожара обнаружены двое погибших 1938 и 1937-го года»