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Жителя Цхинвала унесло течением во время купания в реке
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Жителя Цхинвала унесло течением во время купания в реке 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 июн — Sputnik. В столице Южной Осетии в районе ЦАРЗ накануне вечером начались поиски пропавшего во время купания в реке Большая Лиахва 51-летнего жителя Цхинвала, сообщили Sputnik в МЧС РЮО.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ведомства от родственников мужчины около пяти часов вечера 6 июня. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию в южной окраине Цхинвала, где, по информации ведомства, мужчина упал в реку, однако найти его спасателям не удалось.
В МЧС также отметили, что предположительно тело мужчины унесло течением реки на территорию Грузии.
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