Жителя Цхинвала унесло течением во время купания в реке

ЦХИНВАЛ, 7 июн — Sputnik . В столице Южной Осетии в районе ЦАРЗ накануне вечером начались поиски пропавшего во время купания в реке Большая Лиахва 51-летнего жителя Цхинвала, сообщили Sputnik в МЧС РЮО.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ведомства от родственников мужчины около пяти часов вечера 6 июня. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию в южной окраине Цхинвала, где, по информации ведомства, мужчина упал в реку, однако найти его спасателям не удалось.