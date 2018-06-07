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Авиабомбу времен войны нашли при строительстве новой ВПП в Домодедово
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Авиабомбу времен войны нашли при строительстве новой ВПП в Домодедово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово, опасная находка уничтожена саперами центра «Лидер», сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"Шестого июня … поступило сообщение об изъятии и уничтожении силами центра «Лидер» авиабомбы времён ВОВ, обнаруженной при проведении земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что авиабомбу обнаружили в 12.15 в районе села Добрыниха. Ближайшие жилые дома были в одном километре.
К обезвреживанию бомбы привлекались всего 10 человек и три единицы техники, из них от МЧС — шесть человек и две единицы техники.
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