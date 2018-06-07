Авиабомбу времен войны нашли при строительстве новой ВПП в Домодедово

"Шестого июня … поступило сообщение об изъятии и уничтожении силами центра «Лидер» авиабомбы времён ВОВ, обнаруженной при проведении земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авиабомбу обнаружили в 12.15 в районе села Добрыниха. Ближайшие жилые дома были в одном километре.

К обезвреживанию бомбы привлекались всего 10 человек и три единицы техники, из них от МЧС — шесть человек и две единицы техники.