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В Ливенском районе сгорел автомобиль
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В Ливенском районе сгорел автомобиль 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание машины произошло накануне вечером, 7 июня, в деревне Росстани Ливенского района Орловской области.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании транспортного средства поступило на пуль дежурного в 18:36. На место происшествия оперативно выехали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту пожара проводится дознание. Специалисты выясняют причины возгорания и материальный ущерб.
Сообщение В Ливенском районе сгорел автомобиль появились сначала на РИА 57.
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