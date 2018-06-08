В Ливенском районе сгорел автомобиль

Возгорание машины произошло накануне вечером, 7 июня, в деревне Росстани Ливенского района Орловской области

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании транспортного средства поступило на пуль дежурного в 18:36. На место происшествия оперативно выехали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту пожара проводится дознание. Специалисты выясняют причины возгорания и материальный ущерб.