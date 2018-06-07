В Ливенском районе рано утром сгорел жилой дом

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного пункт связи ПСЧ-7 в 04:31 утра. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.