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В Ливенском районе рано утром сгорел жилой дом
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В Ливенском районе рано утром сгорел жилой дом 

РИА 57 52 минуты назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл сегодня, 7 июня, в селе Коротыш Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного пункт связи ПСЧ-7 в 04:31 утра. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Ливенском районе рано утром сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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