В частном доме в одном из районов Дагестана произошел пожар

"В 02:42 7 июня … поступила информация о том, что в Кизлярском районе селе Кардоновка по улице Советская, 22 произошло возгорание частного одноэтажного дома. По предварительной информации, имеются двое погибших. 05:00 поступила информация о ликвидации открытого горения", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Сотрудники МЧС продолжают работы по полной ликвидации пожара, разбору и проливке конструкций.