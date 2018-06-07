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В частном доме в одном из районов Дагестана произошел пожар
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В частном доме в одном из районов Дагестана произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, по предварительным данным, в результате пожара в частном доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 02:42 7 июня … поступила информация о том, что в Кизлярском районе селе Кардоновка по улице Советская, 22 произошло возгорание частного одноэтажного дома. По предварительной информации, имеются двое погибших. 05:00 поступила информация о ликвидации открытого горения", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Сотрудники МЧС продолжают работы по полной ликвидации пожара, разбору и проливке конструкций.
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