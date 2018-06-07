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Пожароопасная ситуация в Сибири стабилизировалась
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Пожароопасная ситуация в Сибири стабилизировалась 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожароопасная ситуация в регионах Сибири стабилизировалась — действующих очагов возгорания нет в Иркутской области, в Забайкалье потушены все пожары, кроме труднодоступных, а в Бурятии и Красноярском крае ликвидируют уже локализованные очаги. Об этом сообщили в четверг региональные власти.
"За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано пять лесных пожаров. По данным на утро 7 июня, в Иркутской области действующих лесных пожаров нет, ведется дотушивание локализованного очага на 65 га", — сообщили в правительстве Приангарья.
В Забайкальском крае на утро четверга зарегистрированы девять пожаров общей площадью 1,95 тыс. га на труднодоступных и удаленных территориях Каларского района. «Эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. Работы по их тушению не ведутся, так как затраты на это могут превысить возможный ущерб», — пояснили в региональном минприроды.
В соседней Бурятии накануне сообщалось о 7,2 тыс. га пожаров в труднодоступной местности в Баунтовском районе на севере республики. На утро четверга, согласно оперативной информации регионального главка МЧС, они не зарегистрированы.
Корме того, лесникам и военнослужащим удалось локализовать пожар на 309 га в Селенгинском районе на землях Минобороны. «Сейчас в Бурятии ведутся работы по его дотушиванию. Второй пожар есть в Тарбагатайском районе (на 18 га), он тоже локализован», — сообщили ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Красноярском крае зарегистрировано пять пожаров в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Березовском районах на общей площади 724 га. Четыре из них на общей площади 691 га локализованы, угрозы населенным пунктам нет, уточнили в Лесопожарном центре.
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