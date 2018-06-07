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В Приморье загоревшуюся комнату в частном доме тушили час
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В Приморье загоревшуюся комнату в частном доме тушили час 

Prim.News 1 час назад
Всё произошло ночью.
Шестого июня в 04:04 в пожарно-спасательную службу Партизанского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме, расположенном в селе Владимиро-Александровское на улице Ключевая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Уже через четыре минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что внутри жилого помещения горит спальная комната.
В 04:19 пожар был локализован, в 05:05 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила пять кв. м. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар три человека личного состава и одна единица техники.
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