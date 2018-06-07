Ещё
Приморские пожарные в течение часа тушили пожар в частном доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморские пожарные в течение часа тушили пожар в частном доме 

Primpress 57 минут назад
Фото: Primpress
В среду, 6 июня, пожарные потушили комнату в частном доме в приморском селе Владимиро-Александровское, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании в диспетчерскую службу Партизанского района поступил в 04.04. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в частном деревянном одноэтажном доме, расположенном в селе Владимиро-Александровское на улице Ключевая.
В пять утра возгорание полностью ликвидировали. В огне пострадало 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар 3 человека личного состава.
Primpress: последние новости
Сильный дождь пройдет ночью во Владивостоке За сутки приморские огнеборцы спасли 15 человек Появилась новая информация о мощном тайфуне, угрожающем Приморью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН250
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Россиянам хотят добавить еще один выходной день41
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост402
«Россия сможет занять Украину за несколько дней»212
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение