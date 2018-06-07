Приморские пожарные в течение часа тушили пожар в частном доме 

В среду, 6 июня, пожарные потушили комнату в частном доме в приморском селе Владимиро-Александровское, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании в диспетчерскую службу Партизанского района поступил в 04.04. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в частном деревянном одноэтажном доме, расположенном в селе Владимиро-Александровское на улице Ключевая.
В пять утра возгорание полностью ликвидировали. В огне пострадало 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар 3 человека личного состава.