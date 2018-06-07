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Из горящего здания на Дачной эвакуировались 15 человек
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Из горящего здания на Дачной эвакуировались 15 человек 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром, 7 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелся дом на улице Дачной.
Пожар случился недалеко от перекрёстка с улицей Северной.
«Здание кирпичное производственное, неэкспулатируемое. В здании проводились демонтажные работы. Работники эвакуировались самостоятельно в количестве 15 человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС приехали на место в 9:44.
На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, который случился на Лесоперевалке — там огонь повредил 300 квадратных метров в помещении бетонного растворного узла.
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