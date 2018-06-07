Из горящего здания на Дачной эвакуировались 15 человек

Утром, 7 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелся дом на улице Дачной.

Пожар случился недалеко от перекрёстка с улицей Северной.

«Здание кирпичное производственное, неэкспулатируемое. В здании проводились демонтажные работы. Работники эвакуировались самостоятельно в количестве 15 человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС

Сотрудники МЧС приехали на место в 9:44.

На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, который случился на Лесоперевалке — там огонь повредил 300 квадратных метров в помещении бетонного растворного узла.