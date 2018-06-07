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Сильный дождь пройдет ночью во Владивостоке
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Сильный дождь пройдет ночью во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В пятницу, 8 июня, во Владивостоке будет облачно, ночью пройдет дождь, который временами будет усиливаться, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
Однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха будет пределах +16…+19 °С, в пригороде до +24 °С.
В Приморье в пятницу сохранятся кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В ночные часы температурный фон составит +12…+15 °С, на восточном побережье прохладней на 1-4 градуса. В дневные часы температура воздуха составит +19.. +23 °С.
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