Сильный дождь пройдет ночью во Владивостоке

В пятницу, 8 июня, во Владивостоке будет облачно, ночью пройдет дождь, который временами будет усиливаться, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

Однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха будет пределах +16…+19 °С, в пригороде до +24 °С.

В Приморье в пятницу сохранятся кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В ночные часы температурный фон составит +12…+15 °С, на восточном побережье прохладней на 1-4 градуса. В дневные часы температура воздуха составит +19.. +23 °С.