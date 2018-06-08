В Томской области в пожаре погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в томском селе. Трагедия произошла в частном деревянном доме в селе Кожевниково. В результате пожара сгорела придомовая пристройка, крытый двор с верандой и баней, обрешетка крыши дома, а также обгорела стена. Во время тушения здания пожарными были обнаружены тела жильцов — 50-летней женщины и 10-летнего мальчика.

«Общая площадь возгорания — 124 квадратных метра, причину пожара в настоящее время устанавливают», — цитирует сообщение пресс-службы главного управления МЧС по региону «Интерфакс»

По данному факту начата доследственная проверка.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пятеро взрослых и один ребенок стали жертвами пожара в приморском Уссурийске . Тела четырех женщин и ребенка обнаружили во время тушения жилого дома. Еще один взрослый скончался в больнице — он выпрыгнул с балкона во время пожара, спасти его не удалось.