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В селе под Томском женщина и ребенок погибли при пожаре
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В селе под Томском женщина и ребенок погибли при пожаре 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Новости в Томске
В селе Кожевниково Томской области произошел пожар в частном деревянном доме. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Как уточняется, в результате пожара сгорели крытый двор с верандой и баней, пристроенные к дому, обрешетка крыши дома, обгорела его стена. Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Правоохранители устанавливают причину произошедшего.
При тушении возгорания пожарные обнаружили тела 50-летней женщины и 10-летнего мальчика, передает агентство «Интерфакс».
Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку.
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