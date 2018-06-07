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Жители Камчатки не заметили землетрясения
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У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Flickr / Matt Katzenberger
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло минувшей ночью. Эпицентр сейсмического события находился в районе мыса Козлова на глубине 39 километров в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.
Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,9.
В службе также добавили, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось.
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