У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 7 июн — РИА Новости . Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН

"Землетрясение произошло минувшей ночью. Эпицентр сейсмического события находился в районе мыса Козлова на глубине 39 километров в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,9.

В службе также добавили, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось.