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46 человек погибли у берегов Йемена
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46 человек погибли у берегов Йемена 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сана, 6 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере 46 человек утонули у  берегов Йемена. Об этом сообщила Международная организация по  миграции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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