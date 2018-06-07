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46 человек погибли у берегов Йемена
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46 человек погибли у берегов Йемена
ИА Синьхуа
1 час назад
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Сана, 6 июня /
Синьхуа
/ — По меньшей мере 46 человек утонули у берегов
Йемена
. Об этом сообщила Международная организация по миграции. —0—
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