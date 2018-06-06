При крушении судна у берегов Йемена погибло не менее 46 человек 

ТАСС, 6 июня. По меньшей мере 46 граждан Эфиопии погибли, 16 пропали без вести в среду в результате крушения судна у берегов Йемена. Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, судно во вторник вышло из порта в Сомали. На борту находились около 100 человек, все они покинули страну ради поиска работы.
Мигранты из Северо-Восточной Африки, как отмечает МОМ, направляются в Йемен, чтобы затем перебраться в страны Персидского залива.