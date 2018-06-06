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Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило проход проливов Скагеррак и Каттегат и вышло в Балтийское море
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Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило проход проливов Скагеррак и Каттегат и вышло в Балтийское море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его экипаж и участники экспедиции на его борту выполнили комплекс гидрометеорологических наблюдений, провели большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт.
Сегодня экипаж океанографического исследовательского судна (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершил прохождение проливов Скагеррак и Каттегат, соединяющих Северное море с Балтийским.
ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО 15 декабря 2017 года.
Экипаж судна и участники экспедиции на его борту выполнили комплекс гидрометеорологических наблюдений, провели большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в Северо-Восточной части Атлантического океана.
Ранее океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в сицилийский порт Мессина (Италия), где экипаж принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания экипажами кораблей практической эскадры Российского флота под командованием контр-адмирала В. И. Литвинова, помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года.
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