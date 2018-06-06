Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило проход проливов Скагеррак и Каттегат и вышло в Балтийское море

Его экипаж и участники экспедиции на его борту выполнили комплекс гидрометеорологических наблюдений, провели большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт.

Сегодня экипаж океанографического исследовательского судна (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершил прохождение проливов Скагеррак и Каттегат, соединяющих Северное море с Балтийским.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО 15 декабря 2017 года.

Экипаж судна и участники экспедиции на его борту выполнили комплекс гидрометеорологических наблюдений, провели большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в Северо-Восточной части Атлантического океана.