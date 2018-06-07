Помещения Дома педагогической книги пострадали во время тушения пожара

Информация о том, что возгорание вечером 6 июня произошло в Доме педагогической книги на ул. Большая Дмитровка, не соответствует действительности, пожар происходил в соседнем строении. Тем не менее во время тушения огня пострадали помещения Дома педкниги, сообщили в пресс-службе ГУП «Объединенный центр „Московский дом книги“.

»В связи с пожаром, произошедшим 6 июня на ул. Большая Дмитровка, ГУП Москвы «Объединенный центр „Московский дом книги“ информирует о том, что возгорание шестиэтажного здания, расположенного по адресу ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, произошло в мансарде строения 2, в то время как Дом педагогической книги расположен в строении 1 и занимает первый, второй и цокольный этажи. Таким образом, распространенная ранее информация о пожаре в Доме педагогической книги не соответствует действительности и наносит ущерб репутации легендарного магазина. Вместе с тем при ликвидации возгорания помещения предприятия пострадали в результате воздействия на имущество средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения и тушения пожара», — говорится в сообщении.