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Помещения Дома педагогической книги пострадали во время тушения пожара
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Помещения Дома педагогической книги пострадали во время тушения пожара 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Информация о том, что возгорание вечером 6 июня произошло в Доме педагогической книги на ул. Большая Дмитровка, не соответствует действительности, пожар происходил в соседнем строении. Тем не менее во время тушения огня пострадали помещения Дома педкниги, сообщили в пресс-службе ГУП «Объединенный центр „Московский дом книги“.
»В связи с пожаром, произошедшим 6 июня на ул. Большая Дмитровка, ГУП Москвы «Объединенный центр „Московский дом книги“ информирует о том, что возгорание шестиэтажного здания, расположенного по адресу ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, произошло в мансарде строения 2, в то время как Дом педагогической книги расположен в строении 1 и занимает первый, второй и цокольный этажи. Таким образом, распространенная ранее информация о пожаре в Доме педагогической книги не соответствует действительности и наносит ущерб репутации легендарного магазина. Вместе с тем при ликвидации возгорания помещения предприятия пострадали в результате воздействия на имущество средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения и тушения пожара», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 6 июня в оперативную дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании кровли, деревянного обрешетника и утеплителя на крыше Дома педагогической книги. В 17:21 МЧС сообщило о локализации возгорания на площади 50 кв. м. Затем поступила информация о распространении огня из-за неправильной постройки противопожарной стены. По данным МЧС, площадь пожара достигала 120 кв. м, существовала угроза обрушения в здании. Информации о пострадавших и погибших в результате пожара не поступало. В 22:03 пожар на площади 130 кв. м был ликвидирован.
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