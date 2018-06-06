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Что ждать Приморью от первого мощного тайфуна — дан окончательный ответ
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Что ждать Приморью от первого мощного тайфуна — дан окончательный ответ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Первый в этом году мощный тайфун, накануне образовавшийся в Тихом океане, все-таки не будет угрожать Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
«Как видно на карте, уже появились две тропические депрессии. Эти два вихря объединились в один общий тропический циклон. Затем тайфун двинется в сторону Японии и пройдет вдоль восточного побережья островов», — пишет автор портала Руслан Юрковский.
Главным вопросом было, есть ли угроза для Приморского края. Ранее сообщалось, что, согласно компьютерным моделям, среди всех вариантов развития событий есть две траектории, по которым вихрь выйдет в Японском море и пойдет на Приморье. Сейчас точно известно, что стихия направится в сторону японских островов, после чего может уйти на восток.
Однако метеоэксперт с уверенностью пишет:
«Тайфун не угрожает Приморскому краю!»
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