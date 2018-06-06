Ребенок упал с высоты на Кантемировской улице в Москве

Медицинский вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка с улицы Кантемировская в Москве , на борту пациента сопровождала бригада медиков, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка с улицы Кантемировская, где произошло падение с высоты. С места происшествия пострадавшего с различными травмами доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.