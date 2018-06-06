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Ребенок упал с высоты на Кантемировской улице в Москве
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Ребенок упал с высоты на Кантемировской улице в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка с улицы Кантемировская в Москве, на борту пациента сопровождала бригада медиков, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка с улицы Кантемировская, где произошло падение с высоты. С места происшествия пострадавшего с различными травмами доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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