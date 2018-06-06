В Саратовской области потушили пожар у детского лагеря

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в среду после возгорания камыша неподалеку от детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области из учреждения эвакуировали более 200 человек, в том числе 171 ребенка. По данным районных властей, угрозы для населения нет, площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

"По предварительным данным, возгорание камыша произошло на площади два гектара. Из детского оздоровительного лагеря имени Гагарина из-за сильного задымления эвакуировали 171 ребенка и 46 взрослых. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что эвакуированные размещены в средней школе и детском саду Березовки, где они смогут переночевать.