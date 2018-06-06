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В Саратовской области потушили пожар у детского лагеря
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В Саратовской области потушили пожар у детского лагеря 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Возгорание камыша вблизи детского лагеря в Саратовской области, откуда в среду были эвакуированы 217 человек, ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в среду после возгорания камыша неподалеку от детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области из учреждения эвакуировали более 200 человек, в том числе 171 ребенка. По данным районных властей, угрозы для населения нет, площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.
"По предварительным данным, возгорание камыша произошло на площади два гектара. Из детского оздоровительного лагеря имени Гагарина из-за сильного задымления эвакуировали 171 ребенка и 46 взрослых. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что эвакуированные размещены в средней школе и детском саду Березовки, где они смогут переночевать.
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